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تركيا تبدأ اليوم أول محاكمة لمشتبه فيهم بالانقلاب الفاشل

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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تركيا تبدأ اليوم أول محاكمة لمشتبه فيهم بالانقلاب الفاشل

تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد مشتبه فيهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15 تموز لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد خمسة أشهر من محاولة الانقلاب، سبق وجرت محاكمات في مدن تركية عدة، كتلك التي جرت الاثنين في دينيزلي في جنوب غرب البلاد، حيث تم استدعاء 60 شخصا للادلاء بالشهادة.

ومن المفترض أن تعقد جلسة الثلاثاء في أكبر قاعة استماع في تركيا، داخل مبنى يقع في مقابل سجن سيليفري، قرب اسطنبول.

ومن بين المتهمين ال29، 21 يواجهون ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، خصوصا ل”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”.

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”.

وخلفت المحاولة الإنقلابية التي وقعت في 15 تموز نحو 270 قتيلا وألفي جريح.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الامر الذي ينفيه الاخير بشدة.

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المصدر : NBN

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