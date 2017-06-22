تركيا تحشد قواتها لمهاجمة عفرين شمال سوريا

ذكر المسؤول الإعلامي لـ”وحدات الحماية الكردية” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي “روجهات روج”، أن الجيش التركي يحشد قواته بمحيط المدينة على أطراف مارع وأعزاز والباب بريف حلب الشمالي منذ ليلة أمس.

وقال “روج”، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “الجيش التركي حشد بشكل كبير قواته في تلك المناطق تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي”.

وأضاف المسؤول الكردي أن الجيش التركي يقوم بحشد قواته منذ ليلة أمس عن طريق باب السلام وبلدة الراعي التابعة لمدينة الباب.

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المصدر : NBN