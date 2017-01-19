تركيا تستعيد جرة أثرية عمرها 4500 عام من بريطانيا

أعلنت مستشارية الثقافة والسياحة والترويج في السفارة التركية بلندن، تسلمها جرة أثرية عمرها 4 آلاف و500 عام، كانت مواطنة بريطانية قد اشترتها من تركيا قبل نحو 60 عامًا.

وذكر بيان صادر عن المستشارية أن “الإرث التاريخي يعود إلى بدايات العصر البرونزي، وصنع من الفخار، ويبلغ طوله 26.5 سنتيمتر”.

وأوضح البيان أن “المواطنة البريطانية ثيلما بيشوب اشترت الجرة في ستينيات القرن الماضي خلال زيارتها لمدينة أفس الإغريقية في ولاية إزمير، ثم قررت إعادتها إلى تركيا بعد أن علمت من خلال دار مزاد أنها إرث ثقافي”.

وذكر بيان صادر عن دار المزاد البريطاني أن إعادة الجرة إلى تركيا تحمل أهمية كبيرة من ناحية نشر الوعي لدى شركات المزايدة والرأي العام في البلدان الأخرى من أجل إعادة الموجودات الثقافية العائدة إلى بلدان المنشأ مثل تركي

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المصدر : وكالات