تركيا تضع مسؤول منظمة العفو الدولية قيد الاحتجاز

وضعت السلطات التركية مساء الجمعة مسؤولَ منظمة العفو في تركيا قيد الاحتجاز بعد اعتقاله الثلاثاء بسبب اشتباهها في علاقاته بحركة الداعية فتح الله غولن.



واعتُقل تانير كيليش مساء الثلاثاء مع 22 محاميا اخرين في منطقة ازمير (غرب). وتشتبه السلطات التركية في ان مسؤول منظمة العفو في تركيا استخدم على هاتفه في اب 2014 تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي تقول السلطات انه يُستخدم من جانب انصار غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة وتعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز.



واشارت منظمة العفو في بيان الى ان كيليش متهم بـ”الانتماء الى منظمة ارهابية” وهو اتهام اعتبرت انه “تزييف للعدالة يظهر التأثير المدمر للقمع الذي تُنفّذه السلطات التركية”.

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المصدر : وكالات