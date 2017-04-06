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تريد طفلاً ذكياً ؟؟ دلّل زوجتك!

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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تريد طفلاً ذكياً ؟؟ دلّل زوجتك!

 

كلنا نعرف ان المرأة في فترة حملها يتقلّب مزاجها، وهرمونات جسمها تكون دائما في تقلب .. وكل شيء يصيبها يؤثر على جنينها …

لكن الذي لا نعرفه أن المرأة المدللة أثناء فترة حملها، تُنجب طفلا ذكياً!

فقد بيّنت أحدث أبحاث العلاقات الأسرية والتنمية البشرية أن تدليل الزوجات خلال فترة الحمل يجعل أطفالهم أصحاء وأذكياء في المستقبل ..

لهذا طالب الأطباء، الازواج، بمعاملة زوجاتهم برفق .. والتحدث إليهن بكلام رقيق ومعسول .. لأن هذه التصرفات البسيطة تدخل السعادة على حياة الزوجات، وتمحي التوتر والشعور بالعصبية الذي يشعرن به، خاصة في الشهور الأولى ..

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المصدر : NBN

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