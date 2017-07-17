تسعة قتلى على الاقل في انفجار خزان للغاز في نيجيريا

قتل تسعة أشخاص على الاقل وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة الاحد عندما انفجر خزان للغاز في مجمع نفطي في جنوب شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية.

وصرح حافظ اينوا المسؤول عن شرطة ولاية كروس ريفر “ان أسباب الانفجار الذي وقع في منشأة تابعة لشركة “لينك اويل اند غاز” في كالابار، لم تعرف بعد”.

وتابع قائد الشرطة من مكان الحادث “ان مدير المنشأة لم يعط تفسيرا بعد للاسباب التي أدت الى الانفجار”.

وتكثر حوادث الانفجار المرتبطة بالنفط في نيجيريا أكبر منتج للنفط في القارة الافريقية، خصوصا وان النفط يتم نقله على طرقات تفتقر الى الصيانة وعلى متن شاحنات متهالكة.

وغالبا ما تقع الحوادث عندما تتعرض الانابيب لاضرار عند محاولات سرقة النفط الخام.

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المصدر : NBN