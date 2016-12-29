تشافي : ريال مدريد نادٍ كبير وبإمكانه دائماً خلق مشاكل لبرشلونة

ظهر نجم برشلونة السابق ولاعب السد القطري الحالي تشافي هيرنانديز في مقابلة مع إذاعية حيث تحدث عن حظوظ كل من برشلونة وريال مدريد في المنافسة على الألقاب وعن استحقاق ليونيل ميسي لجائزة الكرة الذهبية .

وتحدث تشافي عن وضع برشلونة الحالي حيث قال “برشلونة هو أكبر نادٍ في العالم والضغوط على الفريق لا يمكن وصفها لأنه مطالب بالفوز بجميع الألقاب في كل موسم .. أريد رؤية ميسي، انييستا ولويس إنريكي في برشلونة خلال الموسم المقبل أيضاً لأن استمرارهم يضمن بقاء البرسا في وضع جيد” .

وعن الغريم التقليدي ريال مدريد قال تشافي “ريال مدريد يمكنه الفوز دائماً في الدقيقة الأخيرة لأنه فريق لا يتوقف عن الإيمان بقدراته ولديه روح الإنتصار الحقيقية ، وسيستمر على ذلك النحو لأنه نادٍ كبير للغاية .. ريال مدريد بإمكانه دائماً خلق مشاكل لبرشلونة ولديه فريق جيد بإمكانه المنافسة على جميع الألقاب أيضاً” .

وعاد تشافي للحديث عن خسارة جائزة الكرة الذهبية لسنة 2010 حيث قال “فوز ميسي بالكرة الذهبية لسنة 2010 كان مستحقاً ، لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم والأفضل في التاريخ كذلك .. لم أكن أتخيل أبداً أنه بإمكاني أن أكون مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية” .

وتحدث تشافي عن إمكانية الإنطلاق في مسيرته التدريبية بعد الاعتزال حيث قال “لا يمكن معرفة المستقبل لأنه من المبكر للغاية التفكير فيما بعد الاعتزال ، لكن العودة للتدريب في برشلونة من ضمن أفكاري لأنه بيتي” .

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المصدر : وكالات