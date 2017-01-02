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تشكيل لجنة للأساتذة المتعاقدين في الفروع الأولى لكليات الجامعة اللبنانية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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تشكيل لجنة للأساتذة المتعاقدين في الفروع الأولى لكليات الجامعة اللبنانية

عقدت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين في الفروع الأولى (بيروت) لكليات الجامعة اللبنانية اجتماعاً في ثانوية الشهيد حسن قصير (طريق المطار) الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وتداول المجتمعون بملف التفرغ والتطورات الحاصلة فيه، ثم ناقش المجتمعون شكل لجنة متعاقدي الفرع الأول، ومضمونها.
وتوافق الجميع على تشكيل لجنة تمثل متعاقدي الفرع الأول، تراعي تمثيل الكليات المختلفة وكافة المكونات.
وتشكلت اللجنة من الزملاء التالية أسماؤهم: د. هلال درويش ، د. علي فارس، د. محمد غادر، د. أيمن القادري، د. حسين دبوق، د. علي عواد، د. فريد عثمان، د. سامي علوية، د. محمد شكر، د. يوسف سكيكي، د. نابغ ذبيان، د. علي عطايا، د. وائل الزين.

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المصدر : NBN

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