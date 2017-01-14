تشيلسي يبتعد في الصدارة بعد فوزه على ليستر

سجل ماركوس ألونسو هدفين وأضاف بيدرو هدفا آخر ليقودا تشيلسي للفوز على ليستر سيتي 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، مبتعدا بفارق سبع نقاط في الصدارة.

ولم يستغرق الإحساس بافتقاد تشيلسي لكبير هدافيه دييغو كوستا المصاب أكثر من ست دقائق، ليسجل ألونسو هدف التقدم بقدمه اليسرى، عقب تمريرة من إيدن هازارد.

وضاعف بيدرو الغلة من ركلة حرة متقنة قرب نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل ألونسو الهدف الثالث بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني بتسديدة غيرت مسارها بعد اصطدامها بويس مورغان مدافع ليستر.

ومع وصول المباراة لتلك النقطة كان تشيلسي قد سيطر على اللقاء بشكل كامل، وحسم بيدرو الفوز بضربة رأس من تحرك استهله بتمريرة متقنة ليؤكد تشيلسي ثانية على مساعيه للحفاظ على الصدارة على حساب توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني.

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المصدر : NBN