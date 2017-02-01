تشيلسي يتعادل في ليفربول وأرسنال يخسر وتوتنهام يتعادل

أهدر دييغو كوستا ركلة جزاء لكن تشيلسي المتصدر خرج بالتعادل 1-1 في ضيافة ليفربول ليعزز انفراده بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة أرسنال وتعادل توتنهام هوتسبير الثلاثاء.

ومني أرسنال بخسارة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام واتفورد ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مضيفه سندرلاند وتقدم للمركز الثاني.

وتقدم المدافع ديفيد لويز بهدف لتشيلسي من ركلة حرة نفذها سريعا بالدقيقة 25 وأدرك جورجينيو فاينالدم التعادل بضربة رأس من مدى قريب لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وصنع دييغو كوستا ركلة جزاء ونفذها بنفسه لكن الحارس سيمون مينيوليه تصدى لها قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد تشيلسي 56 نقطة من 23 مباراة وبات يتفوق بتسع نقاط على أقرب منافسيه توتنهام وأرسنال بينما يأتي ليفربول بالمركز الرابع وله 46 نقطة.

وفي استاد الإمارات وجد أرسنال نفسه متأخرا بهدفين بعد مرور 13 دقيقة عن طريق يونس قابول من ركلة حرة وتروي ديني قبل أن يقلص أليكس ايوبي الفارق بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز في الدقيقة 58.

ولم يتمكن توتنهام من هز شباك سندرلاند رغم أن فيكتور وانياما حصل على فرصة جيدة في الشوط الثاني لكنه فشل في استغلال كرة من سون هيونغ مين وضغط الفريق قرب النهاية لكن النتيجة لم تتغير.

وتعرض ليستر سيتي حامل اللقب لانتكاسة جديدة وخسر 1-صفر أمام بيرنلي بعدما هز المهاجم سام فوكس الشباك بالدقيقة 87.

وتألق جيلفي سيغوردسون وسجل هدفا وصنع هدفا لآخر ليواصل سوانزي سيتي الانتفاضة ويفوز 2-1 على ساوثامبتون.

وحقق سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق فوزه الأول كمدرب لكريستال بالاس في ست مباريات بالمسابقة بالتفوق 2-صفر على بورنموث بينما تعادل ميدلسبره 1-1 مع وست بروميتش ألبيون.

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المصدر : وكالات