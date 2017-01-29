تشيلسي يسحق برينتفورد برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس إنكلترا

حقق تشيلسي فوزاً كبيراً ومستحقاً على برينتفورد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في الدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

وافتتح فريق البلوز باب التسجيل في الشوط الأول عن طريق النجم البرازيلي ويليان في الدقيقة الرابعة عشر ، بينما سجل المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والعشرين.

وتراجع أداء تشيلسي في بداية الشوط الثاني ، قبل أن يتمكن المدافع برانيسلاف ايفانوفيتش من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة سبعين ، فيما أضاف باتشوايي الهدف الرابع في الدقيقة الواحدة والثمانين.

وتأهل تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، ليواصل بذلك نتائجه الإيجابية في شتى المسابقات المحلية حيث يتصدر حالياً الترتيب العام لبطولة الدوري الإنكليزي.

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المصدر : NBN