تشيلسي يسعى لمفاجأة برشلونة بالتعاقد مع أداما تراوري

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية المقربة من برشلونة عن مفاجأة غير متوقعة تتحدث عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع أداما تراوري نجم البرسا سابقاً وخريج أكاديمية النادي.

تراوري لم يحصل على ثقة لويس إنريكي في برشلونة واضطر للرحيل بسن 19 عام إلى إنجلترا صيف 2015، قبل أن يخوض تجربتين مع أستون فيلا ثم ميدلزبره.

ولفت تراوري أنظار تشيلسي رغم هبوط الفيلا ثم ميدلزبره إلى الدرجة الأولى، وذلك لأنه كان أفضل مراوغ في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى حتى نهاية إبريل من الموسم المنصرم، كما أنه سابع أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب الإحصاءات.

ومن المتوقع أن يصبح تراوري أولى تعاقدات تشيلسي في الصيف على غير المتوقع، حيث ينوي ميدلزبره بيع 3 لاعبين من أجل توفير السيولة المالية للنادي، وأداما هو أبرز المغادرين بسبب إمكانية جني مبلغ جيد من بيعه.

print

المصدر : وكالات