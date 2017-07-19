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تشيلسي يعلن رسمياً التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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تشيلسي يعلن رسمياً التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم موراتا

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد لضم ألفاروا موراتا.

وقال تشيلسي في بيانه:” وافق تشيلسي على شروط ريال مدريد للتوقيع مع موراتا، الانتقال الآن يعتمد على موافقة موراتا على الشروط الشخصية في العقد، واجتيازه للفحوصات الطبية.”

وحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو سيتوجه موراتا إلى لندن غدا الخميس قادما من الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع للفحوصات الطبية مع تشيلسي قبل أن يلتحق بالفريق في الصين حيث يحضر للموسم القادم في جولة ستقودهم أيضا إلى سنغافورة.

وسيوقع موراتا على عقد لمدة 5 سنوات وسيحصل على راتب 9 مليون يورو سنويا.

وكلفت الصفقة البلوز مبلغ بين 80 و 85 مليون يورو.

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المصدر : NBN

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