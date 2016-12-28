تشييع الشهيد العريف علي القاق

شيعت قيادة الجيش وبلدة السفري في بعلبك، العريف في مخابرات الجيش علي ماجد القاق، في حضور ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد كرم فريجي، وممثلين عن الاجهزة الامنية في الامن العام وقوى الامن الداخلي والجمارك وفاعليات بقاعية ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين.

وألقى العقيد فريجي كلمة، اكد فيها “مكافحة الارهاب في الداخل والخارج”، مشددا على ان “قدر الجندي ان يقدم التضحيات ويكون شهيدا على مذبح الوطن”.

وقدمت ثلة من الشرطة العسكرية التحية للعريف الشهيد قبل ان يوارى الثرى في جبانة البلدة.

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المصدر : NBN