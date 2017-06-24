تصميم فريد لمتجر “آبل” الجديد في مدينة شيكاغو

اختارت شركة “أبل” الأميركية، تصميما فريدا لسطح متجرها الجديد في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي، إذ جعلته مصمما على هيئة كمبيوتر “ماك بوك” المحمول.

ولا يزال المتجر الجديد لشركة “أبل”، قيد الإنشاء، ولم يجر الإعلان عن موعد زمني لافتتاحه بشكل رسمي.

ويضم المتجر طابقين اثنين، ومن المرتقب أن يكون مشابها لباقي متاجر الشركة الأميركية التي تعتمد على البساطة وشفافية الزجاج في تهييء فروعها.

وذكرت صحيفة “شيكاغو تريبيون”، في مارس الماضي، أن تصميم السطح “ماك بوك” الفريد من نوعه، جرى وضعه من قبل شركة “فوستر بارتنرز”.

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المصدر : وكالات