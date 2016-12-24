تطبيقات الاجهزة النقالة تشكل خطرا أكبر على الشركات في المنطقة

أعلنت شركة “بالاديون” Paladion المتخصصة في مجال توفير خدمات أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط أن الإقبال المتزايد على الحلول النقالة للشركات قد زادت من التهديدات الداخلية والخارجية مثل تسرب البيانات والتعدي على الشبكة الداخلية.

وأرجعت بالاديون السبب إلى زيادة الاعتماد الشركات على حلول الأجهزة النقالة نتيجة لزيادة حجم الأعمال لديها، ولقد وجد مجرمو الإنترنت سبيلًا جديدًا ومتطورًا لشن هجماتهم ذات التأثير الكبير والمدمر على سمعة الشركات وأسعار الأسهم.

وقال راجات موهانتي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى بالاديون: ” تحتاج الأعمال النامية في الشركات إلى الاستفادة من فرص خدمات التنقل المتاحة من أجل إنجاز وتنمية أعمالهم، ولكنهم يواجهون خطر الخروقات الأمنية باستمرار. ولقد كشفت دراسة حديثة أن 90% من التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول لديها مشكلات خطيرة تتعلق بالخروقات الأمنية والتي تهدد بيانات المستخدم. وعلى نفس المنوال ،وعقب خرق أحد التطبيقات المتعلقة بالأجهزة النقالة لمؤسسة مالية ،توجهت لنا تلك المؤسسة من أجل التأكد وضمان سلامة التطبيقات المستقبلية والتأكد من أنها اَمنة ومتوافقة أمنيًا لحماية عملائهم لديهم”.

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المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية