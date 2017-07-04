تطبيق للهاتف الذكي يساعد على الوقاية من الخرف

قام فريق من العلماء في جامعة كامبريدج بتصميم تطبيق للهواتف الذكية يسمح بالحد من خطر تطور مرض الخرف.

وقد نشرت دراسة العلماء بهذا الشأن في مجلة “The International Journal of Neuropsychopharmacology” العلمية.

واخترع الخبراء سبيلا جديدا لتحسين ذاكرة الذين يعانون من الإصابة بضعف معرفي محدود، وصفوه بأنه مرض تتوسط أعراضه التقدم في السن بشكل صحي، والإصابة بمرض الخرف.

وكانت السبل التقليدية لمكافحة هذا المرض تتعرض للانتقاد لإصابة المرضى بالملل، وفقدانهم الرغبة في اتباعها.

لذلك اخترع العلماء لعبة على شكل تطبيق للهواتف الذكية، حيث يقوم المرضى بتنفيذ التمارين وكسب الأموال في الوقت نفسه.

وشارك في التجربة التي أجراها العلماء 42 شخصا مصابين بضعف معرفي معتدل. حيث قامت مجموعة منهم بتنفيذ التمارين عن طريق تطبيق الهاتف الذكي على مدى 4 أسابيع. فيما واظب الباقون على زيارة المستشفى للقيام بتلك التمارين.

ودلت نتائج الدراسة على أن اللعب حفز المرضى لتنفيذ المهمات المطلوبة منهم على أكمل وجه، وارتكبوا عددا أصغر من الأخطاء بنسبة 30% مقارنة بالمجموعة الثانية. كما ازدادت فاعلية ذاكرتهم بنسبة 40%.

print

المصدر : وكالات