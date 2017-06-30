تعرض مستشفيات الاحتلال لهجمات إلكترونية

أعلنت شرطة الاحتلال أمس، عن صد هجمة إلكترونية منظمة شنها قراصنة إلكترونيين على عدة مستشفيات إسرائيلية ليل الاربعاء

وذكرت القناة “الثانية” العبرية أن قراصنة حاولوا السيطرة على الآلاف من حواسيب المستشفيات الإسرائيلية في هجمات منظمة الليلة الماضية إلا أن الأضرار اقتصرت على 50 حاسوب فقط وتم صد الهجمات.

وأضافت القناة أن الهجمات كانت تستهدف منظومات الحواسيب الخاصة بمستشفيات:” أساف هروفيه، بورياه، المركز الطبي بالجليل الغربي”، في حين فعلت المستشفيات المستهدفة أنظمة مكافحة الفيروسات بسرعة وبالتالي فقد منعت اختراقها.

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المصدر : وكالات