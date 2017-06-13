تعرض مواطن للضرب من قبل قوى الأمن بالبقاع اثناء توقيف سيارته

تعرض المواطن عبد القادر الخضر من بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي للضرب من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي اثناء توقيف سيارته من نوع رابيد بدون لوحات على طريق فرعية وقد تم حجز السيارة من قبل عناصر قوى الأمن لانها غير مستوفية شروط التسجيل والمكانيك فيما نقل الخضر الى المستشفى مصاباً برضوض حيث اجريت له الإسعافات اللازمة وغادر الى المنزل على الفور”.

من جهة اخرى تداعى اهالي وأقارب الخضر في حوش الحريمة الى قطع طريق عام المرج جب جنين بالإطارات المشتعلة وطالبوا بفتح تحقيق بعملية الضرب من قبل ضابط وعناصر الدورية وإنزال بحقهم عقوبة مخالفة القانون بالتعرض بالضرب للمواطن الخضر.

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المصدر : النشرة