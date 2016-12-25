تعرفوا على طائرة “تو-154” المنكوبة

تحطمت طائرة من طراز “تو-154” بعد إقلاعها بقليل من مطار أدلر في جنوب روسيا وسقطت في مياه البحر الأسود وتسبب ذلك بمقتل 84 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

طائرة “تو-154” تستخدم لنقل الركاب للمسافات المتوسطة وبدأت عملية تصميمها في مكتب تصميم الطائرات “توبوليف” في عام 1965. وفي عام 1968 تم إنتاج 6 طائرات تجريبية. وفي يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام تم أول تحليق اختباري لها.

وتعرضت الطائرة لعدة عمليات تحديث وأكبرها كان ظهور طائرة “تو-154 م”. وفي الثمانينيات من القرن الماضي باتت هذه الطائرة بموديلاتها المختلفة، الأكثر استخداما من قبل شركة ” ايروفلوت”.

وكانت تنفذ رحلات إلى أكثر من 80 مدينة في أوروبا وآسيا وإفريقيا وجرى تقديمها في مختلف المعارض الجوية الدولية وأصبحت طائرة الركاب الأكثر جماهيرية واستخداما في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا.

واستمرت عملية إنتاجها بشكل تجاري حتى عام 2013 وبلغ العدد الإجمالي للطائرات المنتجة من هذا النوع 998 طائرة من مختلف الموديلات وخاصة “تو-154 ب” و” تو-154 م” الذي يعد أفضلها بعد استخدام محركات اقتصادية أكثر وتحسين نوعية الأجهزة المستخدمة في هذا النموذج.

ويبلغ طول الطائرة 47.9 متر وقطر الهيكل 3.8 متر وطول الجناحين 37.5 متر وارتفاع الطائرة 11.4 متر وأقصى وزن عند الإقلاع – 98-104 طن وحمولتها التجارية – 18 طنا وسرعة التحليق – 900 كم / ساعة ويمكنها نقل 164-180 راكبا.

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المصدر : روسيا اليوم