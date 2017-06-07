تعرفوا على فوائد الموز بعيداً عن الغذاء

تبييض الأسنان:

قشر الموز فعال جداً فى تبييض الأسنان كل ما عليك فعله هو فرك قشر الموز على أسنانك لبضع دقائق كل يوم، وفي غضون أسابيع قليلة ستلاحظ فرقاً كبيراً .

تخفيف حكة الجلد:

الموز يمكنه علاج الصدفية من خلال فرك قشرته على المنطقة المصابة كل يوم حيث أن قشر الموز له قدرة كبيرة على تغذية الجلد وتخفيف الحكة .

تخفيف الصداع:

قشر الموز يمكن أن يكون علاج السبب الرئيسى للصداع، فقط ضع قشرة الموز على جبينك وقشر الموز على الرقبة من الخلف .

تلميع الأثاث والأحذية:

قشر الموز يمكن أن يكون مفيداً حتى للأشياء في المنزل، لأنه يساعد على تلميع الأثاث، وأدوات المطبخ والأحذية، ويمكن استخدامه لإزالة الغبار .

تقليل أثر الكدمات ولدغات الحشرات:

قشر الموز يمكن أن يسرع من شفاء الكدمات، وذلك من خلال وضعه على الكدمة لمدة خمس دقائق عدة مرات في اليوم، كما أنه يخفف من آلام لدغة الحشرات حيث يمكنه تهدئة الجلد والحد من الحكة بمجرد فرك قشر الموز على اللدغة.

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المصدر : وكالات