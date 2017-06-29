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تعرف على البلد العربي الذي سجل أعلى درجة حرارة اليوم

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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تعرف على البلد العربي الذي سجل أعلى درجة حرارة اليوم

وصلت درجات الحرارة العظمى في العراق اليوم الى ذروتها، لتصل إلى 51 درجة مئوية، والتي تعتبر الأعلى منذ 30 عامًا.
وتراوحت درجات الحرارة اليوم في المناطق الوسطى والشمالية في العراق بين 41 و50 درجة مئوية، بحسب تقرير للأرصاد الجوية العراقية.
وتتجاوز الحرارة في المناطق الجنوبية نصف درجة الغليان لتبلغ 51 درجة مئوية، ليكون الطقس صحوًا حارًا في كافة مدن العراق.

وكانت محطة “بلاسيرفيلي” الأمريكية، أعلنت أن قضاء خانقين في محافظة ديالى (57 كلم شمال بغداد)، احتل المرتبة الأولى بأعلى درجة حرارة 51 درجة مئوية، سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم.

وحلت خمس مدن عراقية أخرى في جدول الحرارة الأعلى بالعالم.

بينما سجل قضاء بدرة في محافظة واسط 50 درجة مئوية، في حين وصلت الحرارة في مدينة العمارة جنوب العراق إلى 49.6 درجة.

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المصدر : سبوتنيك

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