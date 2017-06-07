تعرف على تأثيرات الاحجار الكريمة على الانسان

الياقوت:
الياقوت بأوانه المختلفة من أزرق وأبيض وأصفر يقى الجسم من السحر ويعطى حامله القوة والجاذبية، كما أن الياقوت الأصفر يساعد على التفكير الهادئ المتزن ويطرد الأحلام المزعجة .
العقيق:
يقوي التركيز ويعطي حامله الحكمة والفطنة ويمد الجسم بالحيوية والصحة .
حجر القمر:
يصرف الوساوس والاضطرابات ويعطي الطمأنينة للقلب.
الفيروز:
استخدمه القدماء في الحروب ليقيهم الأخطار وارتداءه يولد الانتصارات والنجاح، كما يحمي من الحسد، ويقوي الأعصاب والنظر .
الكهرمان:
يمد الجسم بالقوة ضد بعض الأمراض الجلدية مثل داء الثعلبة والجرب والبهاق، والجزام.
الزمرد:
وهو مزيل دائم للهم ويمنع الكسل والخمول.
المصدر : وكالات