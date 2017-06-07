تعرف على تأثيرات الاحجار الكريمة على الانسان

الياقوت:

الياقوت بأوانه المختلفة من أزرق وأبيض وأصفر يقى الجسم من السحر ويعطى حامله القوة والجاذبية، كما أن الياقوت الأصفر يساعد على التفكير الهادئ المتزن ويطرد الأحلام المزعجة .

العقيق:

يقوي التركيز ويعطي حامله الحكمة والفطنة ويمد الجسم بالحيوية والصحة .

حجر القمر:

يصرف الوساوس والاضطرابات ويعطي الطمأنينة للقلب.

الفيروز:

استخدمه القدماء في الحروب ليقيهم الأخطار وارتداءه يولد الانتصارات والنجاح، كما يحمي من الحسد، ويقوي الأعصاب والنظر .

الكهرمان:

يمد الجسم بالقوة ضد بعض الأمراض الجلدية مثل داء الثعلبة والجرب والبهاق، والجزام.

الزمرد:

وهو مزيل دائم للهم ويمنع الكسل والخمول.

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المصدر : وكالات