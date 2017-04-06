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تعرف على عادات تمارسها يوميا تسبب تساقط الشعر!

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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تعرف على عادات تمارسها يوميا تسبب تساقط الشعر!

يعاني معظم الناس من مشكلة تساقط الشعر، وبالاخص الفتيات ..

إليكم بعض العادات التي نمارسها يوميا تساعد على تساقط الشعر ..

أولاً:
استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام يساهم في سحب الرطوبة من الشعر، وبالتالي الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للتساقط..

 

ثانياً:
عدم غسل الشعر باستمرار يسبب انغلاق مسام فروة الرأس، وتظهر القشرة، وبالتالي تبدأ صعوبة نمو الشعر..

 

ثالثاً:
القلق والتوتر النفسي الشديد يُحدث عدة تغيرات مباشرة على هرمونات الجسم، الامر الذي يؤثر سلباً على نمو الشعر ..

رابعاً:
تعرض الشعر لأشعة الشمس لوقت طويل، لأن أشعة الشمس تضعف الشعر وتقلل من مرونته..

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المصدر : NBN

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