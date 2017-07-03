تعرف على فوائد التفاح على الريق

التفّاح خفيف على المعدة، سهل الهضم، لذيذ المذاق، غنيّ بالعديد من الفيتامينات مثل: (أ، ب1، ب5، ب6، ج، ك) ويحتوي أيضا على السعرات الحراريّة التي تمد الجسم بالحرارة،كما أنه غني بالأملاح المعدنية، إضافة إلى أنّه خال من الدهون.

يستفاد من فوائد التفّاح عند أكله في أيّ وقت كان، إلا أن الفائدة الكبرى تكون عند تناوله في الصباح وعلى الريق.

حيث يمدّ الجسم بالفيتامينات والمعادن الضروريّة والسكر ويضفي على البشرة حيويّةً ونضارة، ويكسب الخدود اللون الوردي.

كما يرطّب الجسم، ويزيل الحرارة والجفاف، وذلك لغناه بالماء؛ حيث تصل نسبة الماء في كلّ غرام من التفّاح إلى 115 مل، بالإضافة لكونه يحمي من مرض الشيخوخة المبكّرة (الزهايمر)؛ فهو يقوّي الذاكرة، وخاصّةً شرب العصير يومياً وعلى الريق؛ حيث بيّنت الدراسات أنّ مادة الكيرسيتين تحمي خلايا المخ من التلف.

التفاح يجدّد الخلايا ويمنع من أكسدة الدهون في الجسم، كما يخفّض من الكولسترول في الدم. وينظّم كميّات السكر الموجودة في الدم.

أيضا يقوي العظام ويزيد من كثافتها وصلابتها، ويحميها من الترقّق وخاصّةً عند الأطفال. يشفي من مرض الربو عند الأطفال، وكذلك هو مفيد للأم الحامل؛ فقد أجريت دراسات بيّنت أنّ المولود يكون أقل عرضة للإصابة بمرض الربو إذا كانت تتناول المرأة الحامل التفّاح بانتظام.

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المصدر : وكالات