تعميم صورة موقوف بجرم سرقة ونشل هواتف خلوية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة انه:

“بتاريخ 6/6/2017 أوقفت عناصر فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت المدعو: _ م. ع. ( مواليد عام 1989، سوري) لقيامه بسرقة هاتف خلوي من داخل أحد الملاهي الليلية في محلّة الجميّزة، وللاشتباه بقيامه بعمليات سرقة هواتف خلوية أخرى في أوقاتٍ سابقة.

لذلك، عمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور الى مركز فصيلة الجميّزة، أو الاتصال على الرقم 581071/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.”

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المصدر : قوى الامن الداخلي