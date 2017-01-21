تفاصيل اطلاق سعد ريشا … وهذا ما حصل معه خلال خطفه

وصل المواطن سعد ريشا يرافقه موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري بسام طليس، الى منزله في قب الياس حيث كان في استقباله حشد من الاهل والاصدقاء.
وقد شكر المواطن المحرر ريشا جميع المسؤولين الذين عملوا جاهدين للافراج عنه، كما شكر الخاطفين لانهم “لم يذلوني ولم يتعرضوا لي بالسوء وكانت معاملتهم لي جيدة”. وشرح ريشا بأنه منذ لحظة اختطافه ووضعه في السيارة لم ير أي شيء لحين عودته الى منزله.
بدوره، هنأ طليس ريشا بعودته سالما الى منزله. وقال: ” كلفني الرئيس بري التعاون مع العميد علي عواركة للعمل للاسراع في الافراج عن السيد ريشا، وانا اؤكد انه لم يتم دفع اي فدية، ولم نفاصل حول هذا الموضوع، كون لا كرامة الرئيس بري، ولا كرامة الاجهزة الامنية والعسكرية ولا كرامات اهل البقاع وفعالياتها تسمح بالتكلم عن دفع فدية مالية مقابل الافراج عن سعد ريشا”.
المصدر : الوكالة الوطنية