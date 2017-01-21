تفاصيل اطلاق سعد ريشا … وهذا ما حصل معه خلال خطفه

وصل المواطن سعد ريشا يرافقه موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري بسام طليس، الى منزله في قب الياس حيث كان في استقباله حشد من الاهل والاصدقاء.

وقد شكر المواطن المحرر ريشا جميع المسؤولين الذين عملوا جاهدين للافراج عنه، كما شكر الخاطفين لانهم “لم يذلوني ولم يتعرضوا لي بالسوء وكانت معاملتهم لي جيدة”. وشرح ريشا بأنه منذ لحظة اختطافه ووضعه في السيارة لم ير أي شيء لحين عودته الى منزله.