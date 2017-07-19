تفاصيل سرية عن القواعد الأميركية في سوريا

نشرت وكالة الأناضول التركية، تفاصيل ومعلومات سرية عن قواعد أمريكية قالت أنها تتواجد في الأراضي السورية.

وذكرت الوكالة بحسب مصادرها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قاعدتين جويتين في سوريا، الولى في منطقة الرملين وأخرى تتواجد في محافظة الحسكة منذ عام 2015. وأكدت الوكالة أن في مارس/أذار 2016 قامنت الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة جوية في منطقة خراب اسك المتواجدة في مدينة عين العرب التي استعملوها كجسر إمدادا عسكري للأسلحة واللوجستيات المختلفة.

وقالت الصحيفة ان إضافة الى ذلك تتواجد في محافظة الحسكة السورية ثلاث قواعد عسكرية، الأولى تحتوي على مئة عسكري أمريكي وأخرى تحتوي على 150 عسكريا، وقد انشئت هذه القواعد لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة المحيطة. وبالإضافة الى ذلك تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نقاط عسكرية في مدينة منبج التي تعد منطلقا لعمليات الجيش السوري الحر.

أما في شمال محافظة الرقة، كشفت الوكالة عن وجود ثلاثة قواعد أمريكية، الأولى تحت تصرف القيادة الامريكية والثانية تحوي على جنود فرنسيين، أما الثالثة فهي تستعمل كموقع إمداد القوات الكردية بالأسلحة ومركز اتصال لقوات التحالف الدولي في سوريا.

وأشارت الوكالة التركية أن القواعد العسكرية المهمة والتي تسمى بمركز قوة تعتبر “منطقة مغلقة” و”سرية” ومن مهام هذه القواعد تحضير الأفراد والعناصر وتدريبهم للقتال بالإضافة الى وضع الخطط والإستراتيجيات العسكرية.

وتضيف الوكالة أن الولايات المتحدة تمتلك في سوريا قواعد مجهزة ببطاريات صاروخية للمناورة الدفاعية، وأنظمة صواريخ اخرى وسيارات عسكرية مدرعة.

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المصدر : NBN