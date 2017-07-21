تفاصيل معركة عرسال حتى الساعة

بدء الهجوم البري عملياً عند السادسة صباحاً من محورين: السوري انطلق من بلدة فليطة السورية، واللبناني من جنوب جرود عرسال اللبنانية.. وذلك لتحرير الجرود من المسلحين وفي تصريح من غرفة عمليات المقاومة ان لا وقت محدد للعملية فالوقت يحدده العمليات وتتحدث عن نفسها من خلال الوقائع وستستمر وقف ما هو محدد لها

انطلق الهجوم من محورين باتجاهات متعددة لكل محور ، الاول من بلدة فليطة السورية باتجاه مواقع النصرة في جردها في القلمون الغربي والثاني من جرود السلسلة الشرقية للبنان الواقعة جنوب جرد عرسال ( مسيطر عليه منذ 2015 ) باتجاه مرتفعات وتحصينات ارهابيي جبهة النصرة شمال وشرق جرد عرسال

استطاع الجيش السوري والمقاومة تحرير جبل البركان في سوريا ووادي الحاج محسن والسبع لفات في وادي الجراجير .. كما ان جبهة النصرة اخلت مواقعها وتحصيناتها في وادي حميد واصبح القسم الاكبر من جرود عرسال بحكم الساقط عسكرياً ..

من جهة اخرى احرزت المقاومة تقدماً على جبهات جرد فليطة بالتزامن مع تقدمها في جرود عرسال باتجاه موقع “القنزح” و “وادي القرية” جنوب شرقي جرد عرسال وسط اشتباكات مع مسلحي “فتح الشام ” وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم

كما افادت مصادر عسكرية للـ NBN ان الجيش اللبناني حتى الساعة لم يقم بأي استهداف للمسلحين والوضع في بلدة عرسال طبيعي والجيش يسهل مرور النازحين باشراف مندوبين من الامم المتحدة

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المصدر : NBN