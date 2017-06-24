تفاصيل وفاة الشابين الذين عثر على جثتيهما في خلدة

طلب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر غانم حضور 3 أطباء شرعيين للكشف على جثث الشابين الذين عثر على جثتيهما في حفرة للصرف الصحي في خلدة، وقد تبين أن أسباب وفاتهما طبيعية وليست جريمة قتل.

وفي التفاصيل أن الشاب الأول سقط في الحفرة، وعندما حاول الشاب الثاني مساعدته على الخروج وبسبب الرائحة غاب عن الوعي فسقط أيضا في الحفرة مما أدى الى مقتله.

أما الشخصين الذين جرى توقيفهما للاشتباه بأنهما قتلا الشابين، فسيفرج عنهما.

يذكر أن فرق البحث والإنقاذ في الصليب الاحمر اللبناني تمكنت صباح اليوم من إنتشال جثتين من داخل محطة للصرف الصحي في خلدة.

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المصدر : وكالات