تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة كربلاء اليوم بوقوع تفجير انتحاري داخل مرآب للسيارات وسط المدينة جنوب غرب بغداد، وأسفر عن عدة إصابات.

ونقلت قناة السومرية عن مصدر محلي قوله: “فجر انتحاري نفسه، صباح اليوم، عبر حزام ناسف يرتديه أثناء محاولة القبض عليه، في مرآب للسيارات (الكراج الموحد)، وسط مدينة كربلاء”.

وأصدرت قيادتي شرطة كربلاء وعمليات الفرات الأوسط، الجمعة، بيانا مشتركا بشأن التفجير جاء فيه: “صباح اليوم الجمعة، تم التصدي من قبل القوات الأمنية لانتحاري يحمل حزاما ناسفا حاول الدخول من باب الخروج للكراج الموحد في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضاف البيان أن الانتحاري “قام بتفجير نفسه قبل دخول الكراج وكانت الإصابات أربعة جرحى من المدنيين بحسب الحصيلة الأولية”.

هذا وطوقت الأجهزة الأمنية مكان التفجير، وفتحت تحقيقا في ملابساته.