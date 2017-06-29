تقرير: على روسيا الخروج عن إطار الأزمة السورية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالإقليم

خلص تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن الأجدر بروسيا أن تخرج عن إطار المسألة السورية وتركز على زيادة التصدير إلى دول المنطقة، وتنمية التعاون الاقتصادي معها، كما يمكن لها في نفس الوقت، أن تقدم مبادرة لتنظيم مؤتمر دولي حول الأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوضع نظام أمن إقليمي عام.

وجاء في التقرير: “بدخولها في الأزمة السورية، وسعت روسيا بشكل كبير من نفوذها وتواجدها العسكري في المنطقة. الانتقادات الروسية لتدخل قوى خارجية في العمليات الثورية لدول بعينها في المنطقة مبررة. في نفس الوقت، يجدر بروسيا أن تخرج عن إطار المسألة السورية. ويستحسن تقديم مبادرة لتأسيس نظام أمني إقليمي عام. وهذه المبادرة يجب أن تكون معدة مسبقا على مستوى الخبراء ومتفق عليها مع شركاء روسيا الرئيسيين في المنطقة”.

ويرى الخبراء أن الخطوة الأولى لتنفيذ هذه المبادرة، يمكن أن تكون عبر “تنظيم مؤتمر دولي عالي المستوى حول نظام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأضاف التقرير: “المهمة الاستراتيجية يجب أن تكون في إنشاء مؤسسات إقليمية فاعلة يكمن هدفها الرئيسي في الحفاظ على السلام وحل النزاعات ومكافحة “الإسلام المتطرف”. السلام في المنطقة هو الشرط الأساسي لنهضتها الاقتصادية. ومن الضروري لروسيا أن تسهم بنشاط في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا عبر اجتذاب الدول الإقليمية وغير الإقليمية للمشاركة البناءة في هذه العملية”.

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المصدر : الاعلام الحربي المركزي