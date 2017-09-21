تقصير ولاية المجلس .. مبادرة لا مناورة

بقلم: د.سامي علوية

تقصير ولاية مجلس النواب تكريس للشرعية الدستورية، و حماية للنظام الديمقراطي، و مبادرة لا مناورة،،،

يمكن القول ان اقتراح كتلة التحرير والتنمية لتقصير ولاية المجلس الممددة لا تندرج في اطار المناورة وانما في اطار المبادرة …

لماذا ؟؟

قبل الاجابة عن هذا السؤال نشير الى ان هذا الاقتراح الانقاذي انما يُشبه في صدقيته و منطقيته السلة التي دعى اليها رئيس مجلس النواب عشية الاستحقاق الرئاسي و التي لو أخذ بها لما كان هذا حال العهد من التعثر …

اما الاجابة عن السؤال المطروح فهي تندرج من خلال ما يلي:

لا شك ان القانون الانتخابي الاخير قد تضمن اصلاحات هامة على مستوى عملية تشكيل السلطة و هي كانت برعاية وبمواكبة رئيس السلطة التشريعية ..و لازال يتمسك بها ، وما اقتراحه الرامي الى تقصير ولاية مجلس النواب الا محاولة لإفادة النظام السياسي من هذه الاصلاحات الانتخابية قبل فوات اوانها.

الا ان القانون المذكور قد بدأت خطواته التنفيذية من قبل السلطة التنفيذية متثاقلة فلم تُشكل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات الا في الايام الاخيرة من المهلة القانونية المحددة بثلاثة اشهر …

ولم تتخذ الحكومة الخطوات التنفيذية لاقرار البطاقة الانتخابية الا بعد تأخر دام ثلاثة اشهر … وبعد تحوّل في روح النص من البطاقة الممغنطة الى البطاقة البيومترية والتي يبدو انها تستوجب آليات تقنية أكثر تعقيدا و ابعد مدى… كل ذلك دون اتخاذ موقف حاسم لجهة التسجيل المسبق للناخبين.

وبالتالي يسود الشعور الآن ان النظام السياسي قد ادخله البعض في عنق زجاجة الآليات التقنية التي ممكن ان تحول دون اعادة تشكيل السلطة !!

اي أن دور السلطة التنفيذية الانقلابي قد انتقل من الحيلولة دون اقرار القانون الانتخابي او الدعوة للانتخابات وفقا للقانون الذي كان نافذا آنذاك الى الحيلولة هذه المرة دون تطبيق القانون النافذ … من خلال الاستغراق في شيطنة كل تفصيل على النحو الذي سيؤدي الى النتيجة نفسها في تعطيل او تأجيل الانتخابات النيابية .

وكانت احدى اهم المؤشرات على تلك النوايا عملية تطيير الانتخابات الفرعية والتي اشار اليها قانون الانتخابات النيابية رقم ٤٤ صراحة ونظم احكامها وآلياتها و التي جرى القفز من فوقها من قبل فريق الصفقة الرئاسية ، خلافا لروح النص القانوني الذي اشار اليها صراحة ما يعني ان تضييع المواد المتعلقة بالانتخابات الفرعية انما هو تمهيد لتطيير العملية الانتخابية برمتها..

فأتت مبادرة رئيس مجلس النواب بعد ان مهد لها بجملة تصريحات وصفت اي تأجيل للانتخابات النيابية بالانقلاب.

ويمكن تلمّس الجانب الدستوري من هذه المبادرة في اجتهاد المجلس الدستوري اذ يتبيّن من قراءة قرار المجلس الدستوري رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014 والصادر بالطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب، ان المجلس الدستوري قد اعتبر بأن تمديد ولاية مجلس النواب تكون غير متناسبة مع مقتضياته، إن كانت لمدة الطويلة لا يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة، كما ان تبريرها باعتبارات مستقبلية او افتراضية لا يستقيم لا واقعاً ولا قانوناً،

فيكون من باب اولى عدم وجوب التسليم لافتعال السلطة التنفيذية لإعتبارات تستوجب التمديد ولو من باب الاعتبارات الاجرائية والتقنية، ولا يكون بالتالي مسموحا بإستغلال مدة تمديد الولاية دون انفاذ الموجبات الاجرائية والتقنية التي كانت تشكل مقتضيات لهذا التمديد.

كما اكد المجلس الدستوري بأن دستورية اي تمديد انما يجب ان يكون متوافقا مع مقتضيات الفقرة هـ من مقدمة الدستور التي نصت على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وأن الالتزام بهذا المبدأ يقتضي تقيد كل من السلطات بالمدة الزمنية التي تمارس وظائفها في اطارها، وايضا موجباتها المتعلقة باعادة تشكيل السلطة.

اذ انه وفقا للمجلس الدستوري ان انتظام أداء المؤسسات الدستورية يقتضي قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة بها، ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وفي اطار القواعد والمبادئ التي نص عليها الدستور.

فيكون من المسلم به اذا وجوب قيام السلطة التنفيذية وضمن المهل المنصوص عنها في القانون بإتخاذ كافة الاجراءات و التحضيرات اللازمة للعملية الانتخابية على النحو الذي يضمن انجاز كل التحضيرات الرامية لإجراء الاستحقاق ضمن مواعيده والا تكون السلطة التنفيذية قد سلكت مساراً انقلابياً يهدد المؤسسات و يهدر التوازن بين السلطات، فأي تمديد مخصص لانجاز تلك الاجراءات على النحو الذي يقتضيه القانون لا يجوز استغلاله في غير ذلك و تفويته والا كان مناقضاً للفقرة هـ من مقدمة الدستور.

كما ان المجلس الدستوري قد اعتبر انه لا يجوز ربط اجراء الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، فمن باب اولى الا يجوز ربط اجراء تلك الانتخابات النيابية بالتوافق على الآليات التقنية لقانون الانتخاب كما هو حاصل الآن، واي ربط كما هو حاصل الآن يجعل منه تمديداً خارجاً عن الشرعية الدستورية.

ومن المسلم به أن الحيثيات التي يتضمّنها الاجتهاد الدستوري هي ملزمة بقدر ما هي فقرته الحكمية ملزمة، اذا أن الحجية أو القوة الإلزامية لقرارات المجلس الدستوري هي محفوظة أيضاً لحيثياته.

وأن مصدر هذه الإلزامية هي المادة 13 من القانون رقم 250 الصادر بتاريخ 14/7/1993 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري التي نصّت على أن :”تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية”

وانطلاقاً من هذه الالزامية وتقويضاً لتلك الممارسات الرامية الى العودة عن الديمقراطية والانقلاب على القانون الانتخابي من خلال تعطيله، تأتي مبادرة رئيس مجلس النواب لحماية الفرقاء العاملين على هذا الانقلاب من انفسهم، وبالتالي لحماية النظام السياسي ومن ثم استمرار العهد.

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المصدر : NBN