تنظيم “داعش” محاصر داخل مدينة الرقة من الجهات الأربع

بعد 23 يوماً من استمرار حملة تحرير مدينة الرقة وبعد تحرير العديد من الأحياء في شرق وغرب وشمال الرقة، تمكن مقاتلو “قوات سوريا الديمقراطية” أمس الخميس من فرض حصار كامل على مدينة الرقة بعد أن أوصلو الجهتين الشرقية والغربية ببعضهما من جهة جنوبي الرقة أيضاً، وبذلك تكون مدينة الرقة محاصرة من الجهات الأربعة.

وعليه يحاول مسلحو “داعش” كسر الحصار عن أنفسهم وفتح ممر لهم وذلك بشن هجمات عنيفة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في أحياء الرقة الشرقية والجنوبية، وتتصدى قوات سوريا الديمقراطية لتلك الهجمات وتندلع الآن اشتباكات قوية في تلك الأحياء.

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المصدر : NBN