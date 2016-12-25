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تنظيم “داعش” يؤسس ولايات جديدة في دول الخليج العربي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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تنظيم “داعش” يؤسس ولايات جديدة في دول الخليج العربي

كشفت خطبة ألقاها إمام “داعش”، في أحد مساجد غرب الموصل في العراق، عن حدث قريب سيشهده الخليج العربي.

وتحدّث خطيب التنظيم الإرهابي عن مواضيع عدة أبرزها قرار زعيمه أبو بكر البغدادي بإيقاف الهجرة إلى الموصل منذ أكثر من عام وإلزام المهاجرين بالبقاء في بلدانهم وانتظار ساعة الواجب، وفقاً لما قال مصدر أمني عراقي لـ”السومرية”، مضيفاً أن الخطبة تناولت قرب إعلان تأسيس 10 ولايات في الخليج العربي.وقال المصدر العراقي إن الخطبة، التي ألقيت، تميزت بطابع غاضب وتوعدت “حاكم اسطنبول” (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) بـ”مزيد من الدماء”. واعتبرت أن معركة الباب السورية ستكون “جحيماً على القوات التركية”.

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المصدر : NBN

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