تنظيم “داعش” يتبنى الاعتداء المسلح على الملهى الليلي في اسطنبول

تداولت وسائل إعلام بيان منسوب لتنظيم “داعش” الإرهابي يتبنى فيه الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول التركية.

وكان هجوما إرهابيا قد استهدف ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية في الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الجديد ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات. ويقع الملهى المستهدف في حي “أورتاكوي”، الذي يعد أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس السبت، أن الاستخبارات الخارجية وأجهزة الأمن التركية وصلتهم معلومات عن عمليات إرهابية قد تحدث في إسطنبول وأنقرة، قبل وقوع الحادث الإرهابي.

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المصدر : NBN