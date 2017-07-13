تنظيم “داعش” يعلن تلعفر العراقية ولاية مستقلة

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، مساء يوم الأربعاء، بأن تنظيم “داعش” أعلن تلعفر “ولاية مستقلة” عن ما يسميها “دولة الخلافة”.

ووفقا لـ”السومرية نيوز”، قال المصدر إن “قيادة داعش في قضاء تلعفر اعتبرت الأخيرة في بيان مقتضب ولاية مستقلة عن ما اسمتها دولة الخلافة وهددت بمعاقبة صارمة لمن يخالف أوامرها”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “تلعفر خاضعة بالكامل لسيطرة العرب والأجانب وليس هناك أي دور للقيادات المحلية التي سحب البساط من تحتها وأصبحت بلا قوى خاصة بعد سلسلة الإعدامات الجماعية لها في الأسابيع الماضية”.

وأشار المصدر إلى أن “تنظيم “داعش” في تلعفر بدأ بإلغاء شامل لكل الإصدارات التي تحمل تسمية ولاية نينوى واعتبرها مستقلة بقيادتها عن “دولة الخلافة”، في تطور مفاجئ بعد يوم من إعلان التنظيم نبأ مقتل البغدادي الذي أثار جدلا واسعا في جميع معاقل “داعش” وتسبب بنزاعات وخلافات حادة بين أقطابه.

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المصدر : NBN