تنفيذ حكم الإعدام بـ7 أشخاص بينهم أمير من الأسرة الحاكمة في الكويت

نفذت الكويت، صباح اليوم الأربعاء، أحكام بالإعدام بحق 7 متهمين في جرائم قتل وإتجار بالمخدرات، وأبرزهم أمير في الأسرة الحاكمة.

وأشارت وسائل إعلام كويتية بأن السجن المركزي نفذ أحكاما بالإعدام بـ7 أشخاص أبرزهم الشيخ “فيصل الصباح”، المدان بجريمة قتل الشيخ “باسل الصباح” عام 2010، حفيد الشيخ “سالم الصباح” أمير الكويت الأسبق، وابن الشيخ “سالم الصباح” وزير الشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع والخارجية الأسبق.

وتعود الجريمة إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، وكانت قد هزت الرأي العام وقتها، خاصة لأنها حادثة نادرة في الأسرة الحاكمة.

كما شملت أحكام الإعدام الكويتية “نصرة العنزي” المتهمة بإشعال النار في خيمة عرس في منطقة “العيون” بالجهراء، والتي أودت بحياة 59 شخصا في حفل زفاف زوج المتهمة بأخرى.

أما باقي المحكوم عليهم بالإعدام فهم من جنسيات ليست كويتية، وشملت اثنين حاملي الجنسية المصرية وإثيوبية وفلبينية وبنغالي.

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المصدر : NBN