توافد الفلسطينيين لصلاة الجمعة في القدس وسلطات العدو تفرض اجراءات عسكرية

توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة الغربية اليوم الى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى. في الوقت عينه فرضت سلطات العدو الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة في محيط مدينة القدس والبلدة القديمة حالت دون وصول المئات من الشبان الى المدينة.

وأعلنت سلطات العدو السماح لمن تجاوزت أعمارهم 40 عاما من الرجال بدخول القدس والأطفال دون سن 12 عاما وللنساء من مختلف الأعمار.

وشهدت مدينة القدس تعزيزاً للتواجد العسكري الإسرائيلي إذ نشرت عناصرها في محيط البلدة القديمة ونصبت حواجز عسكرية عرقلت وصول المصلين الى المسجد الأقصى.

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المصدر : وكالات