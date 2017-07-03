توتر أمني في “عين الحلوة” واجتماع لتدارك الوضع

أفادت مصادر صحفية في مخيم عين الحلوة، عن توتر الوضع الأمني داخل المخيم، رافقه إغلاق للمحلات التجارية على الشارع التحتاني، وانتشار مسحلين تابعين لعصبة الأنصار في حي الصفصاف.

وذكرت المصادر أن “آل عوض أصدروا بياناً أمهلوا به القوة الأمنية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم للكشف عمن حاول اغتيال الضابط في حركة فتح جمال عوض”.

ولفت المعلومات إلى انعقاد اجتماع عاجل في مسجد النور بين عصبة الأنصار الإسلامية والفصائل بالمخيم لتدارك الأوضاع وتثبيت الأمن.

يذكر أن الضابط في حركة فتح جمال عوض تعرض فجر اليوم الإثنين لمحاولة اغتيال أمام منزله في حي الزيب.

وكانت القوة الأمنية المشتركة قد سلّمت قبل أيام الفلسطيني (رزق. ع) إلى الأجهزة الأمنية بعد اقدامه على إلقاء قنبلة يدوية قرب محل موسى الراعي في “حي الزيب” في الشارع التحتاني في المخيم، والذي اعترف أن الهدف منها كان إيقاع الفتنة وتوتير الأجواء على خلفية إشكالات وقعت قبل أيام في المنطقة.

print

المصدر : وكالات