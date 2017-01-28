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توتنهام يقصي ويكامب واندرز في مباراة مجنونة ضمن كأس الاتحاد

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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توتنهام يقصي ويكامب واندرز في مباراة مجنونة ضمن كأس الاتحاد

بلغ توتنهام هوتسبير دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بتحقيقه فوزاً مجنوناً على ويكامب واندرز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن دور الـ32.

وافتتح ويكامب واندرز التسجيل في المباراة بإحراز ثنائية عن طريق باول هويس في الدقيقتين 23 و36 على التوالي، قبل أن يعادل النتيجة لتوتنهام كل من هيونج مين سون وفينسنت يانسن من ركلة جزاء في الدقيقتين 60 و64 على التوالي.

وعاد ويكامب للتقدم من جديد بهدفٍ سجله جاري ثومبسون في الدقيقة 84، وذلك قبل خمس دقائق من هدف التعادل الثالث لتوتنهام عبر ديلي ألي، ومن ثم عاد سون لتسجيل هدفه الثاني والرابع لفريقه ويقوده إلى دور الـ16.

وفي مباريات أخرى ضمن ذات الدور، كانت النتائج كالأتي:

بلاكبيرن روفرز 2-0 بلاكبول

بيرنلي 2-0 بريستول

لينكولن 3-1 برايتون

ميدلزبره 1-0 اكرينجتون ستانلي

أوكسفورد يونايتد 3-0 نيوكاسل يونايتد

رشودال 0-4 هودرسفيلد تاون

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المصدر : NBN

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