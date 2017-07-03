توران لا ينوي الرحيل عن برشلونة

قالت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب الوسط التركي أردا توران متوسط ميدان برشلونة لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الدولي التركي لا يفكر في مغادرة ملعب الكامب نو في الوقت الحالي ويريد أن يثبت نفسه لجماهير النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة المقربة من قلعة البلوجرانا بأن لاعب أتلتيكو مدريد السابق يرغب في إقناع المدرب الجديد إرنيستو فالفيردي بإمكانيته.

الجدير بالذكر أن توران لم يشارك كثيراً مع البارسا منذ انتقاله إليه قادماً من أتلتيكو مدريد حيث يتم الاعتماد عليه كبديل سواء في خط الوسط أو الهجوم.

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المصدر : وكالات