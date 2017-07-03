  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

توران لا ينوي الرحيل عن برشلونة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
اترك تعليقا
2 Views
توران لا ينوي الرحيل عن برشلونة

قالت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب الوسط التركي أردا توران متوسط ميدان برشلونة لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الدولي التركي لا يفكر في مغادرة ملعب الكامب نو في الوقت الحالي ويريد أن يثبت نفسه لجماهير النادي الكتالوني.
وأضافت الصحيفة المقربة من قلعة البلوجرانا بأن لاعب أتلتيكو مدريد السابق يرغب في إقناع المدرب الجديد إرنيستو فالفيردي بإمكانيته.

الجدير بالذكر أن توران لم يشارك كثيراً مع البارسا منذ انتقاله إليه قادماً من أتلتيكو مدريد حيث يتم الاعتماد عليه كبديل سواء في خط الوسط أو الهجوم.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class