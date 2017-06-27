توران يرفض الانتقال إلى بشكتاش ويفضل البقاء في برشلونة

قالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء أن أردا توران لاعب برشلونة الإسباني لا يفكر في الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلاً عن مصادر مقربة من اللاعب التركي إن توران لا يخطط للانضمام إلى بشكتاش أو العودة إلى تركيا حالياً.

وأشارت هذه المصادر أن فرضية عودة أردا توران إلى تركيا في المستقبل سوف تعني حينها عدم انتقاله إلى بشكتاش لأنه أحد منافسي جلطة سراي.

وأفادت هذه المعلومات أن توران يسعى للاستمرار في برشلونة خلال الموسم المقبل ، وإنه يرى إمكانية أمامه التألق رغم عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وجاءت هذه المعلومات بعد أن كشفت صحيفة “ملييت” التركية أمس أن بشكتاش مستعد لتقديم 30 مليون يورو للتعاقد مع توران بعد العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن أردا توران انضم إلى برشلونة في عام 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو ، فيما يمتد عقده مع البرسا حتى صيف عام 2020.

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المصدر : NBN