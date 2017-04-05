توقعات سعر هاتف أيفون 8

صرح “ستيفن مولينوفيتش تشيمد” محلل شركة UBS عن توقعاته بشأن سعر هاتف آيفون 8 المقبل من أبل، موضحًا أن سعر نموذج الهاتف سعة 64 غيغابايت سيتراوح بين 850 و900 دولار، وربما سيكون أكثر تكلفة من هاتف سامسونغ غلاكسي S8 بلاس وغيره من الهواتف الذكية الراقية التي ستظهر خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا لمولينوفيتش، سيبلغ سعر النسخة سعة 256 غيغابايت من الهاتف نحو 1000 دولار، في حين أن أجهزة آيفون 7s و7s بلاس سيتراوح سعرها بين 650 و750 دولار، وهذه الأسعار لا تختلف كثيرًا عن سعر آيفون 7 الذي يبدأ من 650 دولار، بينما النسخة 256 من آيفون 7 بلاس فتبدأ من 950 دولارًا.

وتستند التنبؤات ميلونوفيتش على معلومات من “آرثر هسيه” محلل ubs للأجهزة بآسيا، الذي يقدر تكلفة الشاشة أوليد المدمجة بآيفون 8 بين 70 و90 دولار، والتي ستكون سبب ارتفاع سعر الهاتف بشكل عام.

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المصدر : وكالات