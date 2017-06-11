توقع تصدر حزب “الجمهورية الى الامام” في الانتخابات التشريعية الفرنسية

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية وسط اجراءات امنية مشددة ..

ويتوقع أن تمنح الانتخابات الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تسمح له بإجراء الإصلاحات الموعودة

كما تشير استطلاعات الرأي الى احتمال تصدر حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي أسسه ماكرون في قبل نحو عام هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط بـ ثلاثين في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى

ومن المتوقع أيضا أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفاؤه على نحو عشرين في المئة، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لو بان نحو سبعة عشر في المئة من الأصوات ..

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتيجة ستتحول إلى أغلبية ساحقة في الجولة الثانية

print

المصدر : NBN