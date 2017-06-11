  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

توقع تصدر حزب “الجمهورية الى الامام” في الانتخابات التشريعية الفرنسية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
10 Views
توقع تصدر حزب “الجمهورية الى الامام” في الانتخابات التشريعية الفرنسية

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية وسط اجراءات امنية مشددة ..

ويتوقع أن تمنح الانتخابات الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تسمح له بإجراء الإصلاحات الموعودة

كما تشير استطلاعات الرأي الى احتمال تصدر حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي أسسه ماكرون في قبل نحو عام هذه الانتخابات، ومن المتوقع أن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط بـ ثلاثين في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى
ومن المتوقع أيضا أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفاؤه على نحو عشرين في المئة، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لو بان نحو سبعة عشر في المئة من الأصوات ..

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتيجة ستتحول إلى أغلبية ساحقة في الجولة الثانية

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class