توقف لإصلاح عجلة سيارته فربح مليون دولار !

قال رجل من ولاية نيويورك الأميركية بأن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

بعد أن فرغت إحدى عجلات سيارته من الهواء، توجه أنطوني إيفارون إلى ورشة مختصة لإجراء الصيانة لها، وهناك قام بشراء تذكرة يانصيب بالصدفة.

وقال إيفارون معلقاً على ما حدث: ” توقفت عند محطة ستيوارت لملئ عجلات سيارتي بالهواء، وخطر لي أن أشتري تذكرة يانصيب، واخترت تذكرة من نوع كاشوورد لأن عمتي تشتري منها دائماً”

وأضاف إيفارون: “لم أصدق بأني فزت بالجائزة الكبرى في بداية الأمر. وتوجهت إلى مركز اليانصيب برفقة أخي للتأكد من ذلك. لقد كانت مفاجأة رائعة”

من الجدير بالذكر بأن إيفارون بدأ بالتخطيط لتنمية مشاريعه الصغيرة التي كان يحلم بتحقيقها منذ زمن طويل، بحسب ما ورد في موقع ” يو بي آي” الإلكتروني.

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المصدر : NBN