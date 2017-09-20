توقيع معاهدة في الامم المتحدة تحظر رمزيا السلاح النووي

وقعت زهاء 50 دولة في مقدمها البرازيل، معاهدة تحظر السلاح النووي، تعتبر ابعادها رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية الكبرى لهذا النص.

والمعاهدة التي أعدت خلال بضعة أشهر اعتمدتها في تموز 122 دولة في الامم المتحدة اثر مفاوضات قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ونيوزيلاندا.

وستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة 50 دولة عليها.

ولم تشارك اي من الدول التسع التي تملك السلاح النووي: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل في المفاوضات.

وافتتح الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس رسميا احتفال التوقيع في الامم المتحدة، واصفا المعاهدة بانها “تشكل حجر زاوية في جهود نزع الاسلحة النووية”، لكنه أقر، في الوقت نفسه، بأنه “لا يزال يلزم المزيد من العمل لكي يتخلص العالم من مخزونه البالغ 15 الف رأس نووي”.

وقال غوتيريس: “يجب ان نواصل هذا الطريق الصعب نحو القضاء على الترسانات النووية”.

وكان الرئيس البرازيلي ميشال تامر أول موقعي المعاهدة خلال احتفال نظم على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة.

ويأتي ذلك غداة تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ب”تدمير كوريا الشمالية بالكامل” اذا اضطرت الولايات المتحدة الى الدفاع عن نفسها او عن حلفائها.

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المصدر : NBN