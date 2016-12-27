قوى الامن: توقيف أحد أفراد عصابات سرقة السيارات التي تنشط في منطقة ساحل المتن الشمالي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 24/12/2016 وفي محلة حي السلم / حي الجامعة، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف أحد أفراد عصابات سرقة السيارات التي تنشط في منطقة ساحل المتن الشمالي، ويدعى:

ع. د. (مواليد عام 1971، لبناني).

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بالعديد من سرقة السيارات، وذلك بالإشتراك مع أشخاص آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

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المصدر : قوى الامن الداخلي