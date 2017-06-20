توقيف الأشخاص الذين اقتحموا منزل طبيب بالهرمل واعتدوا عليه وسرقوه

أفادت معلومات عن ان “شعبة المعلومات و مفرزة استقصاء البقاع وفصيلة درك الهرمل اوقفت 3 اشخاص اقدموا على سلب المواطن غسان علوه وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات وضبط بعض المسروقات لديهم”.

هذا وكان يوم أمس قد قام مجهولين باقتحام منزل الطبيب غسان علوه في الهرمل، واعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه وزوجته وابنه البالغ 15 سنة بعد ضربه بعقب مسدس، واصابوه بجروح بالغة في الرأس، ثم استولوا على مجوهرات وأموال وأسلحة صيد وجهازي هاتف”.

ولفت المعلومات إلى أن “قوى الأمن الداخلي تولت التحقيق وأمّت منزل علوه فاعليات مستنكرة، وطالبت بكشف الفاعلين ومحاسبتهم أمام القضاء المختص، ووضع حد لحال الفلتان الأمني في المنطقة”.

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المصدر : وكالات