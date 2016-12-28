توقيف المتواطئ المحتمل مع منفذ هجوم برلين

أوقف رجال أمن في برلين الشريك المحتمل الذي يعتقد أنه متواطئ مع الإرهابي التونسي القتيل أنيس العامري. أفادت بذلك ” شبيغل اون لاين” نقلا عن مصدر في النيابة العامة الألمانية.

وذكرت الصحيفة أن الموقوف هو مواطن تونسي يبلغ من العمر 40 عاما (لم تذكر إسمه) كانت له اتصالات وعلاقات دورية مع العامري. ولم تصدر حتى الآن مذكرة اعتقال بحقه.

ويذكر أن الإرهابي التونسي أنيس العامري كان قد هاجم بشاحنة سوقا مخصصة لعيد الميلاد وسط برلين يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول ودهس المتواجدين هناك متسببا بقتل 12 شخصا وجرح العشرات، واستطاع الفرار من موقع الجريمة. وبعد ذلك ظهر العامري في تسجيل فيديو أعلن فيه مبايعته لتنظيم “داعش”.

وقتل العامري في يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة ميلانو الإيطالية بعد مطاردة من الشرطة في مختلف أنحاء أوروبا استمرت 4 أيام، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول الإجراءات الأمنية في ألمانيا وسياسة الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي.

print

المصدر : وكالات